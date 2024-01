Видеото за кое сите зборуваат: Која е тајната на неверојатно младешкиот изглед на Бред Пит

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот доктор по естетска медицина Џони Бетериџ во видеото ја „разголи“ тајната на неверојатно младешкиот изглед на Бред Пит, а клипот веднаш стана хит на социјалните мрежи.

„Ако се прашувавте зошто Бред Пит изгледа како да старее наназад на 60 години“, вели д-р Бетериџ во видеото што го сподели на Инстаграм и ТикТок пред да открие на какви процедури се подложил.

Гледајќи две фотографии од актерот, една од настан на црвениот тепих во 2020 година и една од тенискиот турнир Вимблдон минатото лето, мора да се признае дека Бред изгледа значително подобро. д-р. Џони мисли дека способноста на Бред да старее наназад може да се сведе на одење кај врвен хирург.

На некои фотографии тој истакнува дека може да се забележат нормални знаци на стареење, губење на волуменот околу очите и во средината на лицето и опуштеност на лицето на дното.

“Зошто се случува ова? Коските на лицето обезбедуваат поддршка за мускулите, масни влошки и кожа, но како што старееме, забележуваме промена во овие слоеви. Имаме ресорпција на коските, намалување на масните влошки, губење на мускулниот тонус и разредување на кожата“, рече тој.

Тој истакна дека неговата промена е забележана на Вимблдон минатата година и истакна колку изгледа помладо во однос на претходните фотографии.

Тој рече дека промената всушност се забележува кога ќе го погледнете неговиот профил и заклучи дека се работи за фејслифтинг поради лузната на увото.

Мислам дека ова е одличен пример за добро извршена операција“, рече докторот.

Видеото предизвика бројни коментари, а е прегледано дури пет милиони пати. Докторот подоцна за The Sun изјави дека мисли дека видеото на Бред стана вирално бидејќи луѓето не можат да поверуваат колку добро изгледа тој на 60 години.

Коментирајќи ја постапката на др. Џони објасни дека тоа ќе чини повеќе од 100.000 фунти и ќе бара период на опоравување од два до три месеци.

