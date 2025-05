Видеото на кардиналот Винко Пуљиќ го освои ТикТок: „Зад секој успех стои пријател кој навива за тебе“

0 SHARES Сподели Твитни

Видеото на кардиналот Винко Пуљиќ, кое е создадено за време на првото обраќање на новоизбраниот папа Лав, го освои ТикТок, а ја покажува неговата насмевка и гордоста со која го гледал за време на говорот на балконот на базиликата Свети Петар.Гореспоменатото видео има повеќе од три милиони прегледи, а во описот, девојката што го споделила видеото напишала: „Зад секој успех стои пријател кој навива за тебе погласно од кој било друг“.Таа исто така напиша на самото видео: „Гледна точка: Твојот најдобар пријател го направи тоа, а ти си негов најголем обожавател“. @azzurragranato Behind every success, there’s a friend cheering louder than anyone. ❤️❤️❤️❤️!!! Tag your friend ##pope #habemuspapam #forupage #rome #italy #italia #tiktok ♬ som original – ¡It🅰️llo Гордите изрази на лицето на кардиналот Пуљиќ и насмевката со која го гледаше новоизбраниот папа Лав XIV ги воодушевија корисниците на TikTok, а видеото стана вирално од моментот на објавување.Да потсетиме дека на Пуљиќ му беше укажана чест да застане покрај Папата за време на неговата прва проповед на балконот на базиликата „Свети Петар“, со оглед на тоа што е најстариот кардинал и има 79 години.За кардиналот Пуљиќ, ова е трет конклав на кој учествува, претходните беа во 2005 и 2013 година.Роберт Превост, кој беше избран за нов папа под името Лав XIV, во своето обраќање го спомена папата Франциск и рече дека Црквата мора да гради мостови и единство.

