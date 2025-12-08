(Видео) Автомобил слета врз куќа во Србија: необична несреќа ја шокираше Чуприја

Необична сообраќајна несреќа го привлече вниманието на јавноста во Остривац, кај Чуприја во Србија, каде автомобил заврши директно врз покривот од семејна куќа. Снимка од инцидентот брзо се прошири на социјалните мрежи.

Несреќата се случила минатата сабота, кога возачот ја изгубил контролата врз возилото додека излегувал од остра кривина. Автомобилот се лизнал, ја пробил оградата од дворот и по превртување слетал врз куќата на Саша Димитријевиќ.

Возачот бил пренесен во болницата во Чуприја, каде му биле констатирани полесни повреди. Ниту еден член на семејството не е повреден.

Во моментот на несреќата, во куќата се наоѓал само синот на сопственикот, Дарко, кој гледал телевизија. „Слушнав силен тресок и мислев дека се урнал покривот“, изјави тој. „Кога излегов, видов автомобил на куќата. Среќа е што никој не страдаше.“

Сопственикот Димитријевиќ објасни дека возачот е млад човек од соседното село Јовац, кој неодамна го положил возачкиот испит. Тој повтори дека кривината пред нивната куќа е исклучително опасна и често претставува ризик за возачите.