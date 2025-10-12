(Видео) Албанија ја победи Србија во фудбал – прославата ги блокираше скопските улици

Албанците во Скопје ја слават победата на Албанија над Србија на квалификациите за Светско првенство во фудбал, што предизвика целосно блокирање на сообраќајот кај Мавровка од колоните возила кои од цел град се слеваат кон Чаир со развени албански знамиња, пренесува порталот Слободен печат.

Полицијата е на терен и се обидува да воспостави некаков ред, но граѓани се жалат дека долго време се заглавени во возилата и не можат да поминат во тој дел од градот.

ИЗВОР: Слободен печат