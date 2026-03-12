(Видео) Американската војска уништи ирански товарни авиони

Американската војска уништи ирански товарни авиони и други авиони во нападите на аеродромот Керман во јужниот дел на Иран, покажуваат снимките.

Видео објавено од Централната команда на САД ги прикажува нападите врз авионите „Локид Ц-130 Херкулес“, „Локид П-3 Орион“ и „Иљушин Ил-76“. Авионите произведени во САД му беа доставени на Иран пред Исламската револуција во 1979 година.

„Иранскиот режим губи воздушни способности од ден на ден. Американските сили не само што се бранат од иранските закани, туку методично ги демонтираме“, вели ЦЕНТКОМ на X.