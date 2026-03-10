(Видео) Американски сенатор: На пат сме кон копнена инвазија на ИРАН!

Пронајдете не на следниве мрежи:
Демкоратскиот сенатор Ричард Блументал соопшти дека САД се на пат да испратат трупи кој ќе извршат копнена инвазија на Иран.
Ова го изјави откако имаше брифинг со военото раководство во сенатот. Дополнително Блументал соопшти дека и Русија и Кина директно му помагаат на Иран во моментов.
„Се чини дека сме на пат кон распоредување американски трупи на терен во Иран за да постигнеме која било од потенцијалните цели тука.“
🚨 BREAKING:
🇺🇸🇮🇷 Sen. Blumenthal after getting briefed on Iran:
“We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here.”pic.twitter.com/oYAegO5Ph3 https://t.co/KsPErr7d7c
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 10, 2026