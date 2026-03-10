Вести

(Видео) Американски сенатор: На пат сме кон копнена инвазија на ИРАН!

Written by Леонардо on

Демкоратскиот сенатор Ричард Блументал соопшти дека САД се на пат да испратат трупи кој ќе извршат копнена инвазија на Иран.

Ова го изјави откако имаше брифинг со военото раководство во сенатот. Дополнително Блументал соопшти дека и Русија и Кина директно му помагаат на Иран во моментов.

„Се чини дека сме на пат кон распоредување американски трупи на терен во Иран за да постигнеме која било од потенцијалните цели тука.“

