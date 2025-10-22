(Видео) Антиимигрантски демонстрации во Даблин – Запалено полициско возило!

Антиимигрантските демонстранти запалија полициско комбе и нападнаа полицајци во близина на сместувачки капацитет за баратели на азил во Даблин, изјави ирскиот министер за правда Џим О’Калаган, еден ден откако еден маж беше уапсен за напад врз девојка во истата област. „Ајриш тајмс“ објави дека околу 500 луѓе учествувале во протестот во западен Даблин.

Снимките од запаленото полициско комбе, споделени од ирските медиуми и антиимигрантските групи на мрежата X, покажуваат како демонстрантите мавтаат со ирски знамиња и држат транспаренти со антиимигрантски пораки, објави Ројтерс.

Демонстрантите наводно фрлале стаклени шишиња и пиротехнички средства кон полицијата.

– Оние кои сакаат да посеат раздор во општеството и нивната инструментализација на криминалот не се изненадување. Ова е неприфатливо и ќе наиде на силен одговор, изјави министерот за правда О’Калаган во соопштението.

Полицијата соопшти дека маж на возраст од дваесет години е уапсен во областа откако наводно нападнал малолетно девојче.

Лидерот на опозициската партија Шин Фејн изјави дека против мажот е издадена наредба за депортација во март оваа година. Министерот за правда рече дека побарал од највисокиот функционер во неговиот оддел детален извештај за тоа како е спроведена постапката за барање азил во овој случај.