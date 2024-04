ВИДЕО | Бебе за прв пат проба пица, нејзината реакција воодушеви милиони

0 SHARES Сподели Твитни

Веројатно не можеме да се сетиме кога првпат пробавме пица, но можеби повторно ќе ја доживееме таа нескротлива радост преку реакцијата на бебето Џун. Мама, Емили Вирсинг Слејтер, сподели видео од малата Џун како го пробува ова јадење за прв пат во животот на TikTok. Немаше поим што ја чека, но беше воодушевена.Таа од возбуда почна да клоца по нозете и нејзината реакција ги стопи срцата на многу корисници на TikTok.

@emilywirsingslater I’m right there with you girl 🍕 #pizza #mamasoftiktok #mamasgirl #babiesoftiktok #girlmom #fyp #momtok #parentsoftiktok ♬ Che La Luna – Louis Prima

Видеото набрзо стана вирално и собра преку 1,4 милиони прегледи и повеќе од 76.200 лајкови.

