Само еден ден ги дели две пораки што доаѓаат од Вашингтон и Москва – и двете речиси идентични: Европа е виновна за продолжувањето на војната во Украина.

Американскиот портал „Аксиос“ завчера објави дека во Белата куќа расте фрустрацијата од европските сојузници. Според порталот, високи американски претставници веруваат дека европските лидери јавно ги поддржуваат мировните напори на претседателот Доналд Трамп, но зад сцената ги поткопуваат.

Американските претставници тврдат дека токму Европа ја охрабрува Украина да „издржи и да чека подобар договор“, што, како што велат, ја продолжува војната. „Европејците не можат да ја продолжат оваа војна и тајно да туркаат нереални очекувања, а во исто време да очекуваат Америка да ги сноси трошоците“, изјави за „Аксиос“ висок функционер на Белата куќа.

„Ако Европа сака да ја ескалира оваа војна, тоа ќе биде нивна одлука. Но, тогаш тие беспомошно ќе го грабнат поразот од вилиците на победата“, рече истиот функционер, додавајќи: „Договорите се постигнуваат преку уметноста на можното. Но, некои Европејци сè уште живеат во земјата на бајките, игнорирајќи го фактот дека за танго се потребни двајца“.

„Аксиос“ исто така известува дека Белата куќа бара од Европејците да воведат нови санкции врз Русија, вклучително и целосно запирање на купувањето руска нафта и гас и секундарни тарифи врз Индија и Кина.

По средбите со Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, Трамп инсистираше дека следниот чекор е директна средба меѓу Путин и Зеленски. Москва досега одбива, додека Киев изјави дека не сака да разговара за територијални отстапки без согласност на Русија за преговори. „Сите дејствуваат. Сето тоа е глупост“, рече фрустрираниот Трамп на состанокот на кабинетот во вторник.

Белата куќа затоа јасно става до знаење дека не ја гледа вината за недостатокот на мировен процес во Русија – земјата што започна целосна инвазија и продолжува да ја напаѓа Украина секојдневно – туку кај нејзините европски сојузници.

Сепак, вчера портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, ја даде изјавата додека Владимир Путин беше во посета на Кина. Звучи речиси идентично со пораката од Вашингтон.

„Европската „воена партија“ не се откажува од својата главна порака. Тие не се смируваат. Ова е во остра спротивност, на пример, со пристапот на нашиот претседател Путин, но и на американскиот претседател Трамп, чии напори да го насочи процесот во мирна насока тешко се преценуваат – ние сме благодарни за овие напори“, рече Песков.

„Сепак, Европејците го попречуваат ова. Европејците го саботираат процесот и на секој начин помагаат и веројатно го охрабруваат режимот во Киев во неговата целосно апсурдна упорност и непопустливост. Ова е голема грешка, многу голема грешка“, рече Песков.

Peskov: “We are ready to resolve the problem by political and diplomatic means, but since we do not see reciprocity from Kyiv, we continue the special military operation.” Here is the full text of this statement, issued by the Kremlin while Putin is on a visit to China. “The… pic.twitter.com/wZtDsXH2th — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2025

Тој додаде дека Русија е „подготвена да го реши проблемот преку политички и дипломатски средства, но бидејќи не гледаме реципроцитет од Киев, ја продолжуваме специјалната воена операција“.

На прашањето дали верува дека Европејците намерно се обидуваат да го нарушат руско-американскиот дијалог, Песков одговори: „Не, не намерно. Тие долго време – историски – си поставија цел да ја ограничат Руската Федерација на секој можен начин. Ова е долгогодишен тренд. И ние знаеме како да му се спротивставиме“.

Значајно е колку обвинувањата на Белата куќа и Кремљ се совпаѓаат, разликата меѓу нив е само еден ден. Во обете верзии, Европа е таа што ја продолжува војната, а и Вашингтон и Москва тврдат дека нивните лидери – Трамп и Путин – искрено се залагаат за мир.

Овие изјави доаѓаат откако Трамп го угости Путин во Алјаска на состанок што тој го нарече „историски“, но од кој не произлезе конкретен договор. Во меѓувреме, војната продолжува, Русија продолжува да врши секојдневни воздушни напади врз украинските градови, а Киев возвраќа со напади врз руските рафинерии.

Сепак, Белата куќа сега јавно не ја обвинува Русија, туку европските сојузници, додека Москва тврди дека тие го саботираат мировниот процес, кој во реалноста – не постои.