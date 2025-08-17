(Видео) Власта ги казни 600 евра луѓето кои протестираат против сечата во с. Љубојно, тврдат активистите

Вчера, 16 август, повторно се крена гласот против голосекот во село Љубојно. Преспани започнаа блокади за одбрана на мајката природа, а борци од повеќе градови од Македонија дојдоа да ги подржат, информираат од иницијативата Зелена народна стража.

„Сложно и сѐ е можно! Кога народот го брани својот ДОМ, ни еден потпис од некој си надлежен, не може да застане на патот!“, нагласуваат од иницијативата.

Како што посочуваат оттаму, покрај уништувачката сеча на шумата, преспани алармираат и за пресушената Брајчинска Река, заради мини хидроцентрата, планината Галичица и Преспанско Езеро, кои се под голема закана од погубната, самоуништувачка политика против природата.

„Додека чесните луѓе си го бранеа домот и истурија песок за да го блокираат патот што води до сечата, власта одлучи да ги казни со 600 евра, по основ дека истуриле отпад – песок! Мораме да си го браниме и она малку што ни остана, бидејќи ни се заканува еколошка катастрофа! Нашата света земја, за која нашите предци гинеле и ја бранеле, некои сакаат да ја уништат за неколку години!“, потенцираат од Зелена народна стража.

Оттаму додаваат дека нема да молчат и дека ќе живееме во здрава животна средина, дома.

