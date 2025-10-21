(Видео) ВЛЕН во Кичево ќе го поддржи командантот на УЧК, Фатмир Дехари наместо кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ

Биљал Касами со политички нокаут за премиерот Христијан Мицкоск и партијата ВМРО-ДПМНЕ која отворено му даде поддршка уште во првиот круг на локалните избори во Тетово каде немаше свој кандидат.

Касами изјави директно и без ракавици во гостување за албанска телевизија дека ВЛЕН во вториот круг ќе го подджи ДУИ во Кичево и командантот на УЧК, Фатмир Дехари наместо кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, доктор Александар Јовановски.

ВЛЕН очекува поддршка од ДУИ во Брвеница и Долнени.