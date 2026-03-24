(Видео) Воздушни напади врз Бејрут: Уништени командни центри на Хезболах

Израелското воено воздухопловство во текот на ноќта срамнило повеќекатна зграда и погодило други објекти во Бејрут, за кои тврди дека биле користени од Хезболах како командни центри.

Според ИДФ, нападите во либанската престолнина биле насочени кон штабови на Хезболах, вклучително и еден на елитната единица „Радван“, како и друг што ѝ припаѓал на разузнавачката служба на групата.

Друг ноќен напад во јужниот либански град ат-Тири бил насочен кон команден центар на Хезболах, кој, според ИДФ, бил сместен во студио на радиостаницата „Ал-Нур“, поврзана со групата.

Воените наведуваат дека штабoт бил погоден во момент кога припадници на Хезболах се наоѓале и дејствувале на локацијата.