ВИДЕО | ВООЗНЕМИРУВАЧКА СООДРЖИНА – Објавени страшни снимки од местото на експлозијата во Иран: Распарчени тела лежат на улиците, уништени многу автомобили…

Најмалку 100 лица загинаа во две експлозии во близина на гробницата на иранскиот генерал Касем Сулејмани на четвртата годишнина од неговиот атентат од страна на САД, соопштија иранските државни медиуми.

Државната телевизија на Иран соопшти дека уште 171 лице биле ранети кога експлозии одекнале поворка во близина на џамијата „Сахеб ал-Заман“ во јужниот град Керман.

Заменик-гувернерот на Керман изјави дека се работи за – „терористички напад“.

На социјалните мрежи се појавија и првите видеа и фотографии од местото на несреќата, за кои ве предупредуваме дека се доста ВОЗНЕМИРУВАЧКИ.

Video from one of the explosions in #Kerman, #Iran pic.twitter.com/XkJ6zpmfw4— Aleph א (@no_itsmyturn) January 3, 2024

Многу луѓе се повредени, а жртвите се носат на носилки. Распарчените тела лежат на улиците.

73 martyrs, 171 injured by nowAt least 70 civilians have been killed in a terrorist attack on General Qassem memorial ceremony in #Kerman, Iran.#Iran #Iranian #Qassem_Soleimani pic.twitter.com/rI2jsS72u5— Talha Ahmad Chatha 🇵🇰 (@chatha555) January 3, 2024

САД спроведоа операција за елиминирање на командантот на специјалните сили на Иранската Револуционерна Гарда (Армија), Касем Сулејмани и заменикот на ирачката шиитска милиција Абу Махди ал-Мухандис, кого официјален Вашингтон го сметаше за одговорен за нападот на американската амбасада во Багдад на 31. декември 2019 година.



