(Видео) Во Египет откриен потонат антички град стар над 2000 години

Египетските власти открија делови од потонат град откриен покрај брегот на Александрија, откривајќи згради, артефакти и пристаниште изградено пред повеќе од 2.000 години.

Службениците изјавија дека градот, сместен во водите на заливот Абу Кир, би можел да биде продолжение на античкиот град Канопус, кој бил важен центар за време на династијата Птоломеј која владеела со Египет речиси 300 години, како и на Римското Царство кое владеело со земјата околу 600 години, објави „Гардијан“.

Со текот на времето, градот потонал поради земјотреси и зголемување на нивото на морето. Крановите сега полека ги извлекуваат статуите од длабочините, од кои некои прикажуваат кралски личности и сфинги, од кои едната го носи ликот на Рамзес II, еден од најпознатите фараони. На локацијата се пронајдени и трговски брод, камени сидра и пристаниште долго 125 метри кое се користело до византискиот период. Министерот за туризам на Египет, Шериф Фати, рече дека голем дел е под вода, но дека само ограничен дел од него може да се изнесе на површина. „Остатокот ќе продолжи да биде дел од нашето потонато наследство“, рече тој.