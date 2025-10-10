(Видео) Во руските напади убиени пет лица, погодени се пристаништето и енергетската инфраструктура во Украина, гореше Одеса

0 SHARES Сподели Твитни

Руските воздушни напади низ Украина убија најмалку пет цивили, а 19 други беа ранети во последните 24 часа, соопштија регионалните власти. Нападите беа насочени кон станбени области и клучна пристанишна и енергетска инфраструктура, продолжувајќи ја кампањата на Москва за притисок врз Украина и покрај повиците за прекин на огнот, објави „Киев Индепендент“.Украинските воздухопловни сили соопштија дека руските сили лансирале 112 беспилотни летала „Шахед“ во текот на ноќта, вклучувајќи беспилотни летала за напад и мамка. Воздушната одбрана успеала да пресретне 87 од нив, но преостанатите 22 беспилотни летала погодиле 12 локации.Russian attack on Odesa last night.At least five people injured and massive fires.Terrible. pic.twitter.com/N0IIxj0ILa— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 9, 2025Гувернерот Олександр Прокудин објави дека две лица се убиени, а осум се ранети во руските воздушни напади во регионот Херсон. Нападите оштетиле 10 куќи и ја насочиле клучната и социјалната инфраструктура.Три лица се убиени, а две се повредени во регионот Суми. Локалните власти велат дека руските сили извршиле речиси 50 напади врз 25 населени места низ регионот.Најмалку пет лица се повредени во ноќните напади врз регионот Одеса, каде што беа погодени цивилни, пристанишни и енергетски објекти, потврди гувернерот Олех Кипер. Нападите предизвикаа пожар во две куќи, административна зграда на бензинска пумпа и пристанишен објект. Четири други куќи беа оштетени, а повеќе од 30.000 луѓе останаа без електрична енергија.Во регионот Донецк, едно лице е повредено во руските напади, изјави гувернерот Вадим Филашкин. Регионот Харков, исто така, беше нападнат, каде што еден цивил беше повреден во воздушни напади и напади со беспилотни летала, соопшти гувернерот Олех Сињехубов. Гувернерот на регионот Запорожје, Иван Федоров, изјави дека две лица се ранети во регионот откако руските сили испукаа вкупно 580 ракети кон 14 населени места.Најновиот бран напади го продолжува моделот на Русија да ја таргетира украинската цивилна инфраструктура пред зимата, предизвикувајќи загриженост за потенцијалните последици од континуираните напади врз енергетските објекти.



Пронајдете не на следниве мрежи: