(Видео) Генерален директор на Сименс и неговото семејство се загинатите во хеликоптерската несреќа во Њујорк

Попладневното патување со хеликоптер на едно семејство по магливите брегови на Менхетен се претвори во трагедија кога леталото се урна во река крај брегот на Њу Џерси, при што загина целото семејство и пилотот.

Случајни минувачи кои биле сведоци, виделе дека хеликоптерот во пад се превртувал, а потоа паднал во реката Хадсон.

Според полициски извори, цело семејство од Шпанија кое било туристички во Њујорк се меѓу загианатите. Станува збор за Агустин Ескобар, генерален директор на Сименс, заедно со неговата сопруга и трите деца.

ВНИМАНИЕ: ВОЗНЕМИРУВАЧКА СОДРЖИНА

😱 Terrifying New Footage Emerges Of #HelicopterCrash In NYC

Agustín Escobar, President and CEO of Siemens Spain, lost his life alongside his wife and their three children in the crash over the Hudson River. (NYP)

The family had just arrived in Manhattan from Barcelona earlier… https://t.co/8rXZ7ZZrsw pic.twitter.com/88f7cTppvh

— RT_India (@RT_India_news) April 11, 2025