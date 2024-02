ВИДЕО | Гинекологот ја споредил големината на матката пред и по породувањето: „Не е толку мала, нели?

0 SHARES Сподели Твитни

Гинекологот Џенифер Линколн на своите следбеници им покажа како изгледа просечната матка пред и по породувањето и го посочи притисокот на општеството низ кој поминуваат жените откако ќе станат мајки.

“Ова е големината на просечната небремена матка, приближно колку мојата рака. Запомнете го тоа. Ова е големината на просечната постпартална матка. Очигледно тоа не е целосно анатомски точно. Ова е вештачка матка – без јајници или фалопиј Ајде да се ослободиме од нездравата култура што подразбира дека треба да се вратиме на ова за само неколку недели“, изјави таа.

@drjenniferlincoln Onve again I am asking new parents to know that your body is beautiful and amazing! (That postpartum uterus size is right after baby and placenta are out! It starts shrinking immediately but TAKES TIME!!) #newmom #postpartum #postpartumbody #obgyn ♬ original sound – Dr. Jennifer Lincoln

Таа додаде дека жените не треба да се вклопуваат во фармерките што ги носеле пред бременоста за неколку недели.

Штотуку „создадовте“ човек“, рече таа. Многу жени ѝ се заблагодарија во коментарите што ги охрабри да се чувствуваат добро во сопственото тело.

„Пред неколку дена го родив моето трето дете и навистина требаше да го видам ова“, „Ти благодарам за потсетувањето. Се породив пред две недели и понекогаш се фрустрирам поради грчевите што ги имам“, „Женска телото е фасцинантно. Тие се херои“, се некои од нив

