Советникот на министерот за внатрешни работи на Украина, Антон Герашченко, на својот профил на социјалната мрежа Х (Твитер) објави дека упатените во Кремљ објавиле дека на Владимир Путин не му се допаднало интервјуто со американскиот ултраконзервативен новинар Такер Карлсон, а самото интервју се смета за неуспешно.

„Клан Ковалчук ​​(лице близок до Владимир Путин) го критикуваше разговорот со американскиот новинар Такер Карлсон. Тие не успеаја да го подготват Такер Карлсон да се фокусира на специфичен наратив. Разговорот тргна во погрешна насока. Владимир Путин требаше да зборува за конзервативни вредности, семејство, стабилност и создавање на конзервативен сојуз. Владимир Путин не се занимаваше со античката историја или неправдата околу Украина. Негативна улога имаше и Сергеј Наришкин, кој наводно подметнал документи за Богдан Хмељнички и глупости со Полска. Го намести Владимир Путин да не успее до крај“, е коментарот споделен на социјалната мрежа Телеграм кој го пренесе Антон Герашченко.

Владимир Путин

Браќата Ковалчук ​​се членови на потесниот круг на Владимир Путин, а Сергеј Наришкин е прв човек на руската разузнавачка служба. Богдан Хмељнички претставува една од најважните личности во украинската историја.

Владимир Путин наводно не го сакал Такер Карлсон.

„Тој е сноб и корисен идиот кој добива огромен хонорар, но е мрзлив и нималку креативен“, се вели во реакциите од Кремљ.

Семејството Ковалчук ​​смета дека разговорот со американскиот новинар можел да помине подобро, а во Кремљ имало голем број поплаки за првото интервју на Владимир Путин со западен новинар од почетокот на руската агресија врз Украина, објави Антон Герашченко.

