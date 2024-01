ВИДЕО | ГОЛЕМАТА МИСТЕРИЈА ЗА СОБОРУВАЊЕТО НА РУСКИОТ АВИОН – “Дали видовте што испадна од него пред падот !?“

0 SHARES Сподели Твитни

Според локалните извештаи, биле забележани големи предмети како паѓаат од рускиот воен авион „Иљушин Ил-76“ непосредно пред да се урне во регионот на Белгород што граничи со Украина во средата.

Популарниот канал на социјалната мрежа Телеграм, VChK-OGPU, кој тврди дека има привилегирани информации од руските безбедносни сили, објави дека очевидец рекол дека „чуден“ предмет бил исфрлен од авионот неколку моменти пред авионот да се урне околу 11:00 часот по локално време во близина на селото Јаблоново.

Антон Герашченко, советник на министерот за внатрешни работи на Украина, исто така тврди дека „неколку големи предмети“ паднале од авионот пред инцидентот. Не е јасно кои се тие предмети, пренесува Newsweek.

Антон Герашченко вели дека извештаите укажуваат дека местото на несреќата било веднаш опколено и дека на локалното население му било забрането да влезе на местото на настанот.

Причината за несреќата останува нејасна. Русија тврди дека авионот, за кој Москва вели дека летал во регионот Белгород за размена на затвореници, превезувал украински војници и ја обвини Украина за соборување на авионот и за „терористички чин“.

Украинската воена разузнавачка служба во средата соопшти дека Москва не побарала од Киев да обезбеди безбедност на воздушниот простор во областа на јужниот руски град Белгород, каде што се урна рускиот воен транспортен авион, како што правеше Русија во минатото за време на воени размени.

As it was crashing, it appears the huge Russian military transport jet lost some personal items.Any pros know what it could be? pic.twitter.com/ZsVU26aXuw— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 24, 2024

Украинската воена разузнавачка служба на социјалната мрежа Телеграм соопшти дека руските обвинувања дека Киев во средата соборил воен транспортен авион во регионот на Белгород, во кој се превезувале 65 заробени украински војници кои требало да бидат разменети за руски, може да бидат планирани како акција за дестабилизација на ситуацијата во Украина и намалување на меѓународната поддршка за Киев.

Службата исто така соопшти дека нема сигурни информации за патниците на соборениот авион.

„Во моментов немаме веродостојни и сеопфатни информации за тоа кој точно бил во авионот и колку имало“, се вели во соопштението.

Crash of a military transport plane Il-76 in the Belgorod region. Pay attention to the trail in the sky at the 19th second. pic.twitter.com/7irG93IclX— CIT (en) (@CITeam_en) January 24, 2024

Беше потврдено дека размената на затвореници требало да се случи претходниот ден, но беше кажано дека е откажана и покрај тоа што Украина го одложи крајот на зделката.

Украина не ја презеде одговорноста за соборувањето на авионот. Дел од украинските медиуми првично тврдеа дека Генералштабот на вооружените сили на Украина му соопштил дека авионот носел ракети за рускиот систем за воздушна одбрана S-300 и дека украинската Армија го соборила. Штабот не ги спомна украинските воени затвореници.

Медиумите околу пладне ги повлекоа тврдењата дека украинската Армија го соборила авионот. Тие додадоа дека нејзините извори „не сугерирале“ дека Украина била вмешана во авионската несреќа.

Sources with @ukrpravda_news say the Russian Ilyushin Il-76 was downed by Ukraine’s air defense. All 63 on board killed.The airplane was reportedly transporting S-300 munitions. pic.twitter.com/pAukY9zohX— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 24, 2024

На видеото објавено на социјалната мрежа Телеграм од профилот BAZA, профил поврзан со руските безбедносни служби, а потврдено од медиумската агенција Reuters, се гледа како голем авион паѓа на земја во близина на селото Јаблоново, пред да експлодира.

Русија тврди дека загинале 74 лица, меѓу кои шест руски членови на екипажот и тројца руски војници.

Некои западни воени експерти оценија дека информациите за падот на авионот во регионот на Белгород се нејасни и дека е малку веројатно дека во соборениот „Иљушин-76“ имало украински воени заробеници.

Регионот Белгород, кој се граничи со Украина, беше под чести напади од Украина во последните месеци, вклучително и ракетниот напад во декември во кој загинаа 25 луѓе.

Министерот за надворешни работи на Русија, Сергеј Лавров, побара итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации поради падот на авионот, кој тој го опиша како „терористички напад“.

Тој вели дека побарал од Советот за безбедност на ОН да се состане и да разговара за ова прашање подоцна денеска. Тој вели дека се надева оти Франција, која претседава со СБ на ОН, ќе свика итна седница.

Сергеј Лавров вели дека украинскиот амбасадор во ОН може да ги објасни причините на неговата страна за наводното соборување на авионот пред Советот за безбедност.



Пронајдете не на следниве мрежи: