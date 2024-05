ВИДЕО | Дали знаете дека во Кина има „пазари“ во кои родителите бараат брачен пар за своите деца?

0 SHARES Сподели Твитни

Светските патници Ивана и Горан Бабиќ на Инстаграм споделија необично место кое го сметаат за едно од најчудните што имале можност да го видат, а тоа е „пазар“ во Шангај каде што можете да најдете маж или жена.Ивана и Горана се креатори на блог и профил на социјалните мрежи наречен „Два ранка бег из канка“, а во едно од видеата кои ги споделија открија кое место го посетиле им било особено чудно.Станува збор за Народниот парк во Шангај каде секоја недела се одржува „пазар“ на кој родителите ги запознаваат своите деца со другите родители и потенцијалните сопружници.„Ова е дефинитивно едно од почудните места што ги посетивме на ова патување. Овде можете да најдете маж или жена. Во Шангај, во Народниот парк, родителите се собираат и прават сватовници“, велат тие во објавата. View this post on Instagram A post shared by Travel par👩‍❤️‍👨 – Ivana Babić i Goran Babić – Rančevi (@dva_ranca_beg_iz_kanca)Во видеото тие покажаа како изгледа пазарот и размената на информации и понуди меѓу присутните. Ова не е единственото место во Кина каде што се организираат вакви „пазари“ и главно презентираат основни информации за луѓето.„Во Кина родителите се срамат ако нивното дете не се омажи до 30-тата година, а потоа решаваат да ги преземат работите во свои раце и да ја најдат својата „сродна душа“. Тука најчесто се организираат состаноци на слепо без никакви слики, но само врз основа на опис“, наведуваат во видеото.Во коментарите, на некои луѓе оваа практика им било незамислива во 21 век, додека други се пошегуваа дека „среќа е што го нема кај нас“, а имаше и такви кои мислеа дека некои луѓе од Балканот со задоволство би оди на ваков пазар.

Пронајдете не на следниве мрежи: