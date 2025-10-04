(Видео) Демонстранти упаднаа во претседателската резиденција во Тбилиси на денот на локалните избори

На денот на локалните избори во Грузија, антивладини демонстранти во Тбилиси пробија метални огради и упаднаа во дворот на претседателската резиденција. Специјалните сили употребија бибер-спреј за да ја растераат толпата, соопштија локални медиуми.

NOW – Pro-EU protesters attempting to storm the presidential palace in Tbilisi, Georgia. pic.twitter.com/qZchEj9G6M — Disclose.tv (@disclosetv) October 4, 2025

За да се зачува јавниот ред, дополнителни безбедносни сили беа преместени од неколку делови на Тбилиси во центарот на главниот град, објави РИА Новости.

Муртаз Зоделава, член на опозициската партија „Обединето национално движење“, претходно им рече на десетиците илјади луѓе собрани на Плоштадот на слободата во Тбилиси дека следниот чекор ќе биде „заземање на претседателската палата“, откако организаторите на протестот објавија дека „власта се вратила кај народот“, пренесува локалниот портал „Цивил Џорџ“.

Опозицијата тврди дека станува збор за „мирна револуција“ најавена за денот на локалните избори, додека владејачката партија „Грузиски сон“ вели дека зад инцидентите стојат внатрешни и надворешни актери.

Локалните избори се одржуваат истовремено во 64 општини и региони низ целата земја, а граѓаните избираат градоначалници на пет самоуправни градови, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти – како и градоначалници на 59 општини и советници на локалните собранија.

Во изборниот процес учествуваат 12 политички партии, додека дел од опозицијата најави бојкот.