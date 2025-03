0 SHARES Сподели Твитни

Григор Димитров по еден исцрпувачки меч кој траеше скоро три часа славеше над Франциско Серундоло на АТП Мастерсот во Мајами.

Димитров спаси меч топка и на крајот славеше со 6-7(6), 6-4, 7-6(3) со што обезбеди полуфинале во кое ќе игра со подобриот од Новак Ѓоковиќ-Себастијан Корда.

Grigor Dimitrov struggled immensely after his #MiamiOpen quarterfinal win vs Cerundolo

Will the recover in time for his semifinal vs Djokovic/Korda? pic.twitter.com/aFQs2N6iGL

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 27, 2025

Меѓутоа останува да се види во каква состојба ќе биде Бугаринот кој беше преморен, исцрпен по дуелот со Аргентинецот, па на крајот мораше да му биде дадена лекарска помош, односно со придружба го напушти теренот.

The post Видео: Димитров за малку ќе се онесвестеше appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: