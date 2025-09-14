Македонија

ВИДЕО Дрисла се уште чади , ветрот ја шета миризбата на сите страни

Written by on

More in Македонија:

Вечерва и чадот и миризбата од депонијата Дрисла не запираат. Очигледно е дека цел ден се работи на потрпување на запалените места, но бел чад  и вечерва излегува на другиот крај на депонијата.
видео:

Забележливо е дека вечерва  со полициско обезбедување на патот кон Дрисла во правец на депонијата, се носат големи багери и камиони, кои веројатно уште нокеска ке бидат ставени во функција затоа што наредните денови се очекува невреме и дождови што не погодува за земјени работи.

Пронајдете не на следниве мрежи: