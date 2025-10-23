(Видео) Еве како настана и што значи песната за Максим Димитриевски

Песната посветена на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, стана вистински музички хит и брзо ги надмина политичките поделби.

Автор на текстот е Менсур Капетан, а музиката и аранжманот ги потпишува Ѓунеш Билали.

Според мештаните, песната првично била создадена како израз на почит и благодарност за работата на Димитриевски во населбата Средорек, но наскоро се проширила и меѓу пошироката јавност, освојувајќи голема популарност на социјалните мрежи и локалните забави.