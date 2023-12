ВИДЕО | Една мајка се пофали со еден куп подароци за деца, луѓето и пишуваат: „Не си нормална“

0 SHARES Сподели Твитни

Една мајка на својот TikTok профил објави видео од новогодишна елка и подароци што нејзините деца ќе ги отворат овој Божиќ.

Еден куп подароци предизвикаа вистинска дебата на популарната социјална мрежа. Некои ја бранат мајката и истакнуваат дека таа има целосно право да ги разгалува своите деца на Божиќ ако сака, а други ја осудуваат и сметаат дека нејзиниот пример не ги учи децата на скромност и дека сите други родители ги прикажува како инфериорни.

„Мајка ми го правеше ова. На половина пат искрено ќе ни здодее сè, а таа купуваше многу глупости само за да изгледа дека добивме многу подароци. Мислам дека оваа мајка сака само да купува. “, мислеше едно лице.

„Не си нормална“, рече другиот.

„Се чувствувам како најлошата мајка на светот што го гледа ова. Не можам да си дозволам толку многу подароци за моите деца со сите сметки и други потреби“, коментира трет.

„Можеби ви се чини дека сега се среќни, но вака ќе ги научите да очекуваат планина од подароци секоја година, а ако тоа не можете да им го дадете, ќе има проблем“, истакнува жената во четвртиот коментар.

„Оставете ја жената на мира. Таа има право да си ги разгалува децата на Божиќ ако сака“, верува петтиот.

„Можеби е претерано, но тоа е нивна работа. Секој прави што може според сопствените можности“, вели шестиот.

@mymumissoextra We just dont have the room in this new house to display the presents properly #fyp #fypシ゚viral #christmas #presents #christmastree ♬ Home Alone – Somewhere In My Memory – Theme – Geek Music

Пронајдете не на следниве мрежи: