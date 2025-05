(Видео) Експлозија во Москва, има мртви и ранети

Во Москва денес се случи силна експлозија во повеќекатна зграда на улицата Генерал Тјуленев. Според неофицијални информации, експлозијата била предизвикана од гас и предизвикала голем пожар што ги зафатил становите на деветтиот кат од зградата.

Според извештаите, делови од еден кат се урнал, при што загинале неколку лица, а повеќе од 15 биле повредени. Некои од жителите беа заробени на горните катови, каде што повикаа на помош низ прозорците додека пожарникарите се обидуваа да го локализираат пожарот и густиот чад.

Според локалните медиуми и очевидци на терен, пожарот брзо се проширил низ неколку станови, а службите за итни случаи сè уште ја пребаруваат зградата. Нема официјална потврда за причината за експлозијата, но се шпекулира дека станува збор за дефект на гасната инсталација.

Руските власти сè уште официјално не го објавија бројот на загинати и повредени, но се очекуваат повеќе информации во текот на вечерта.

Moscow, Russia ❗ 💥🔥💨 This evening an explosion occurred in a residential building on General Tyulenev Street, 39 in Moscow!!! According to preliminary information, an apartment on the 9th floor was completely destroyed. A strong fire broke out after the explosion. pic.twitter.com/8gPowphpar

At least 2 Russians are dead, 20 more injured.

The Russians hung from the windows, waiting for a rescue that never came. They burned alive — abandoned by their government.

Karma hits hard and fast. Turns out Russian gas is highly flammable, especially when safety takes a back… pic.twitter.com/tvK4FBvo0e

— Victoria (@victoriaslog) May 4, 2025