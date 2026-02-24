(Видео) Емотивно обраќање на Зеленски: Четири години од моментот кога Путин кажа дека ќе го заземе Киев за три дена – Одбив да избегам од државата!

Володимир Зеленски им се обрати на Украинците на четвртата годишнина од почетокот на големата војна. Во своето 19-минутно обраќање, претседателот на Украина зборуваше за огромното патување што земјата и нејзините граѓани го поминаа од 24 февруари 2022 година и ја покажа својата канцеларија во бункерот на улицата Банкова во Киев, каде што работеше во првите месеци од руската офанзива:

„Денес се навршуваат точно четири години откако Путин рече дека „ќе го заземе Киев за три дена“. И ова многу кажува за нашиот отпор, за начинот на кој Украина се бореше цело време. Зад овие зборови стојат милиони наши луѓе. Зад нив стојат огромна храброст, многу напорна работа, издржливост и долгиот пат по кој Украина оди од 24 февруари. Оваа канцеларија, оваа мала соба во бункерот Банкова – тука се одржаа моите први разговори со светските лидери на почетокот на војната. Тука разговарав со претседателот Бајден и токму тука слушнав:

„Володимир, постои закана, треба итно да ја напуштиш Украина. Ние сме подготвени да помогнеме“. И јас одговорив дека ми треба оружје, а не такси. Сите сме живи луѓе, и тој ден сите ние – сите Украинци – бевме и исплашени и болни, многумина беа во шок и не знаеја што да кажат. Но, на некое… на некое невидливо ниво, сите знаевме дека немаме друга Украина. Ова е нашиот дом и разбравме што треба да направиме. Тоа беше избор. Избор што милиони Украинци го направија тогаш. Нашиот народ не го крена белото знаме, туку го бранеше сино-жолтото. А окупаторите, кои мислеа дека тука ќе бидат пречекани со цвеќе, видоа редици пред воените комесари. Нашиот народ избра отпор. Јас работев тука [во бункерот], потоа се качив и се обратив кон вас, кон народот. Тука беше нашиот тим, владата, дневните состаноци со војската, разговорите, потрагата по решенија – сè што е потребно Украина да издржи. Искрено, имаше секакви моменти.

Тука, се слушаше и официјален јазик и непристоен јазик, бидејќи секој пакет помош, секоја санкција против Русија, секоја испорака на оружје мораше буквално… буквално да се добие. Да се ​​добие вера во Украина. Да се ​​натера светот да се придружи. Апелите функционираа, бидејќи Украинците се бореа толку без здив. И овој отпор беше видлив дури и од вселената. Беше инспиративен – и многу брзо сите го видоа ова сино-жолто море: илјадници луѓе со нашите знамиња на плоштадите во Европа и светот.

Така, постепено, со тешкотии, чекор по чекор, тула по тула, Украина ја изгради таа потпора што ѝ овозможи да издржи: кога го издржавме првиот ден од војната – најдолгиот во животот. Потоа уште еден. И уште еден. Потоа една недела. Две. И потоа… еден месец. И видовме пролет кога се чинеше дека овој февруари никогаш нема да заврши. Ја добивме нашата прва пролет за време на Големата војна. Тоа беше пресвртница – тогаш за прв пат мислата светна во умот на сите: ќе можеме. Украина ќе може. Следната важна фаза од нашата борба беше кога Украина не само што се спротивстави и ја одржа својата одбрана, туку и возврати удар. Кога цели градови создаваа историја. Градови херои. Градови на херои. Кои се движеа напред. Имаше први офанзиви, први успеси и нешто незаборавно: првите очи – очите на Украинците кои ги чекаа своите.

Зборот „хлопок“ (експлозија) доби ново значење. И како се радувавме кога го слушнавме првиот „хлопок“ во Русија. Ова не е злонамерност- вака звучи правдата на украински. Звучи како звукот со кој потона крстосувачот „Москва“. Тогаш тоа беше настан, потоа – традиција. Малку работи ја топли душата на Украинците како снимките од горење на непријателски воени објекти и рафинерии за нафта. Кога се случи за прв пат, тоа беше голема вест. Сега – речиси секојдневен живот. Она што некогаш изгледаше фантастично сега е норма. Но, дури и тоа не е доволно – ќе направиме повеќе, бидејќи Русија, за жал, не запира и се бори со сите средства против светот, против нас, против народот.

Путин разбира дека не може да ја победи Украина на бојното поле, а „втората армија во светот“ се бори со станбени згради и електрани. А сега Украинците ја доживуваат најтешката зима во историјата. Кои други луѓе можат да го направат тоа? И покрај војната, нападите, искушенијата – да го победат злото, да го надминат очај и очај. И да се држи. Да се ​​држи во единство. И со сето ова – да се постигнат резултати насекаде. По секој напад да се опорави. Секој пат да се надополнат ракетите за воздушна одбрана. Секое утро да се оди на работа. Постојано да се држат позиции. Да се ​​зборува со светот како рамноправни. Од секој чекор, достигнување и мала победа, се создава голема Украина. Одлична затоа што во неа сте вие ​​- луѓето што ја инспирираат планетата. Навистина сакам некогаш да дојдам тука со претседателот на Соединетите Американски Држави. Сигурен сум: само ако ја посетите Украина, го видите со свои очи нашиот живот и борба, го почувствувате нашиот народ и ова море од болка – само тогаш можете да разберете за што всушност се работи во оваа војна. И за кого. Кој е агресорот. Кој треба да биде притиснат. Да се ​​разбере дека Украина го брани животот – тоа е она за што се бори.

И ова не е улична борба. Ова е напад од страна на болно државно раководство против суверена држава. Разберете дека Путин е оваа војна. Тој е причината за нејзиниот почеток и пречката за нејзиниот крај. И токму Русија мора да се стави на свое место за да има вистински мир. Велат дека времето лечи. Не сум сигурен. Барем не знам колку време ќе биде потребно за да заздрават сите наши рани. Сите овие болни прашања „колку?“ што горат одвнатре. Колку солзи се пролеани? Колку напади, предавнички удари? Колку лузни на срцето? Колку знамиња на нашите гробишта? Колку имиња? Секако, сите сакаме војната да заврши. Но, никој нема да дозволи Украина да заврши. Ние сакаме мир. Силен, достоинствен, долг. И пред секоја рунда преговори му давам на нашиот тим многу јасни директиви. Тие се во тајни декрети, но нема да откријам државна тајна ако го кажам главното: да не се поништуваат овие години, да не се обезвреднува борбата, храброста, достоинството и сè низ што помина Украина. Ова не може да се даде, заборави или предаде. Затоа има толку многу преговори и борба за секој збор, за секоја точка, за вистински гаранции за безбедност – договорот мора да биде силен. Историјата нè следи внимателно. Договорот не смее само да се потпише – тој мора да биде прифатен. Прифатен од Украинците.

Сеќавајќи се на почетокот на инвазијата и гледајќи го денес, имаме целосно право да кажеме: ја одбранивме нашата независност, не ја изгубивме нашата државност, Украина постои – и тоа не само на картата. Останува помалку од една недела до пролетта. Поминуваме низ најтешката зима во историјата. Ова е факт. И е многу тешко. Тешко за сите вас. Но, како на првиот ден од војната, ние продолжуваме да градиме утре – чекор по чекор, дело по дело, достигнување по достигнување. И секој резултат, секој успех, секоја наша „Украина успеа“ е заслуга за сите вас. За украинскиот народ. – кажа Зеленски.