(Видео) Жена се спасува криејќи се под маса за време на силниот земјотрес во Турција

Силен земјотрес со јачина од 6,1 степени според Рихтеровата скала ја погоди западна Турција во недела навечер, според државната агенција AFAD. Епицентарот бил во округот Синдирги во покраината Баликешир, на длабочина од 11 километри.

Земјотресот бил почувствуван на широко подрачје, вклучувајќи ги Баликешир, Измир, Кутахја, Јалова, Истанбул, Маниса, Ушак, Ајдин, Ескишехир, Сакарја и Текирдаг. Министерот за внатрешни работи Али Јерликаја изјави дека неколку згради се урнале во Баликешир, вклучувајќи една во самиот Синдирги, каде што две лица биле спасени, додека потрагата по уште две е во тек.

Драматично видео од погодената област се појави на мрежата X. Видеото покажува жена инстинктивно како лази под цврста маса додека собата силно се тресе.

Неколку моменти подоцна, плакарот се урива и предметите почнуваат да паѓаат, а нејзината брза реакција ѝ го спаси животот.

Видеото брзо стана вирално, потсетувајќи ги луѓето на советите од експертите да бараат засолниште под цврст мебел и да ги заштитат главите за време на земјотрес.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган испрати порака за поддршка до погодените, велејќи дека властите внимателно ќе ги следат последиците. Министерот за здравство Кемал Мемисоглу потврди дека четири лица се хоспитализирани, но ниту едно не е во животно загрозувачка состојба.

