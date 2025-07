(Видео) Жестока тепачка на навивачите Црвена звезда со полицијата

Црвена звезда избори пласман во третото коло, во Лигата на шампионите. Очекувано српскиот шампион по победата 1:0, во Гибралтар на Линколн, славеше и во реваншот со 5:1.

Натпреварот во Белград имаше жестока увертира. Еден час пред почетокот навивачите на Црвена звезда, пред северната трибина се судрија со полициските сили.

„Крвави луѓе има насекаде. Пукаат топовски удари“, обајви „Спорт клуб“.

До пресметката дошло откако навивачите, поради актуелната ситуација во Србија и протестите кои траат девет месеци им скандирале на полицајците.

„Ги тепате луѓето за ситни пари, ги штитите крадците.“

29.07.2025, FK Crvena Zvezda🇷🇸 – Lincoln Red Imps FC🇬🇮, Delije fight with 1312 before match, click for more here: https://t.co/xaqymQFcHE

All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/DDTKGtUcis

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 29, 2025