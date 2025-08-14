(Видео) Закинтос во пламен!

0 SHARES Сподели Твитни

Голем пожар ги зафати шумите и населбите на островот Закинтос во Грција.

Најтешко погодена област е Килиоменос, а пожарот се шири кон Агалас и Кери. Како што може да се види во видеото објавено од „Грција Инфо“ на својата страница на Инстаграм, пожарот зафатил голема површина од островот, а пожарот не се смирува.

„Туристи се евакуираат, куќи и згради се оштетени. 20 пожарникари, 9 возила, 2 авиони и 1 хеликоптер се борат со пожарот“, се вели во објавата под драматичната сцена.

View this post on Instagram A post shared by Grčka Info (@grckainfo) Како што е објаснето, интензивната топлина и ветер го отежнуваат гаснењето. Пожари беснеат и низ цела Грција – речиси 5.000 пожарникари и 33 авиони се на терен. На Закинтос, голем пожар избувна во шумската област Килиомено, каде што беа евакуирани сите туристички објекти во областите Агалас и Кери, а туристите беа преместени во други хотели. Евакуации беа спроведени во неколку села, а најмалку 62 лица беа евакуирани со брод. Поради големиот број пожари и сложените услови, сите противпожарни служби во земјата, болниците и единиците за цивилна заштита се во општа готовност. Според податоците од 2021 година, Закинтос има околу 40.000 жители, а само во 2023 година, дури 6 милиони туристи преноќиле таму. Ова значи дека имало 150 посетители по глава на жител. Порталот „Метро“ го опишува Закинтос како остров познат по својата тиркизна вода и прекрасни плажи. Регионот Лаганас е познат по своите бучни забави. August 12-13, 2025

Greece

In Zakynthos, flames threaten the villages of Litakia, Agalas and Kiliomenos, with damage to houses recorded. In some places, firefighters are using counter-fire to protect residential neighborhoods.#wildfires #ClimateCrisis #linglingkwong pic.twitter.com/cheM8lQ8Zo — Vikky ger (@diar_esthetic) August 14, 2025

