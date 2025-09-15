(Видео) Зеленски потврди: Им нанесевме тежок удар на Русите во Балтикот

Украинскиот претседател Володимир Зеленски им се заблагодари на специјалните сили на Безбедносната служба на Украина (СБУ) за предизвикувањето значителна штета на најголемиот руски нафтен терминал на Балтичкото Море во Приморск. Во своето вечерно обраќање, тој потврди дека Украина внимателно го следи и пристаништето Уст-Луга.

„Најефикасните санкции – оние што дејствуваат најбрзо – се пожарите во руските рафинерии за нафта, нејзините терминали, магацините за нафта. Значително ја ограничивме руската нафтена индустрија, а тоа значително ја ограничува војната. Руската војна е во суштина функција на нафтата, гасот и сите други енергетски ресурси“, рече Зеленски.

„Им се заблагодарувам на специјалните сили на Безбедносната служба на Украина, кои неодамна одлично ја завршија работата во Приморск, погодувајќи го најголемиот руски нафтен терминал на Балтичкото Море. Има значителна штета; сè е проверено. И тоа е опипливо за непријателот. Нашите специјални сили, исто така, го следат пристаништето Уст-Луга и сите други руски точки за пристап до светскиот пазар“, додаде тој.

Зеленски, исто така, нагласи дека Украина продолжува да го проширува опсегот на оружје што го произведува и користи.

„Секако, деталите се исклучително чувствителни. Но, исто така, сакам да им се заблагодарам на секоја украинска компанија што ни ја обезбедува оваа моќ. Нема да ги именуваме компаниите. Засега. Тие веќе знаат кој ќе го користи кое оружје. Важно е да имаме такви компании. Важно е да го зголемат производството. Важно е на државно ниво да ја поддржиме секоја таква работа што ги зајакнува одбранбените способности на Украина и ни ја враќа правдата“, рече украинскиот претседател.