(Видео) ИДФ уништи ќелија на Хезболах во Либан

Ќелија оперативци на Хезболах беше убиена во напад со беспилотно летало во јужен Либан во текот на ноќта, соопшти војската.

Според Израелските одбранбени сили, оперативците биле идентификувани од војници на 91-та регионална дивизија „Галилеја“ кои влегувале во зграда која на Хезболах служела како команден центар. Потоа израелските воздухопловни сили ја нападнале зградата, убивајќи ги оперативците, соопшти војската.

Инцидентот се случил додека војниците напредувале подлабоко во јужен Либан во последните денови, при што Израелските одбранбени сили соопштиле дека зазеле „напредни одбранбени позиции за да воспостават дополнителен одбранбен слој за да ги отстранат заканите за жителите на северен Израел“.