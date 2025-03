0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи се појави нов видео-материјал што го снимил некој од посетителите на „Пулс“ кобната вечер на 16 март 2025 година, кога во пожарот загинаа 59 лица, а повеќе од 190 се повредени. Женски глас извикува „излегувајте, се запали Пулс“.

Видеото тука

