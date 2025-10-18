(Видео) Излета пред автомобилот со два калашникови – крвната одмазда пред судот во Косово

Објавена е снимка од двојното пукање што се случи во петокот во Пеќ, во близина на Основниот суд. На неа се гледа осомничениот со две пушки АК-47 како пука кон таргетите кои возеле, објави Коха.

За среќа, полицијата брзо интервенирала и го уапсила. Едниот од повредените е на лекување во УЦКК, додека другиот е во стабилна состојба во болницата во Пеќ.

Полицијата објави дека на местото на настанот запленила два долги пиштоли АК-47, два револвера, 129 патрони и 16 чаури како материјални докази.

Повеќе извори наведуваат дека осомничениот е член на семејството на лице убиено пред три години, а нападот се поврзува со крвна одмазда. Основниот суд во Пеќ претходно ги осуди обвинетите во тој случај на 44 години затвор, по што тие биле пуштени од притвор.