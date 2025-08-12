ВИДЕО / Интервју со Ози: „Паднав на возачки испит 18 пати, а еднаш се онесвестив на семафор“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот на легендарниот хард рок бенд Black Sabbath, Ози Озборн, почина на 76-годишна возраст пред неколку недели.

Во видео клип од „Шоуто на Хауард Стерн“, Ози призна дека се обидел да го положи возачкиот испит 19 пати пред да успее. По бројни неуспеси, конечно ја добил возачката дозвола на 60-годишна возраст.

Се онесвестил на семафор

Ози објаснил дека главната причина за ова е тоа што во повеќето случаи бил „или премногу пијан или имал мамурлак“, признавајќи дека на тестовите се појавил неподготвен.

Еднаш дури се онесвестил додека чекал на семафор за време на тестот, а кога се разбудил – испитувачот не можел да го разбуди за да го продолжи тестот.

Ozzy Osbourne performs “Crazy Train” for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG— Rock History (@historyrock_) July 5, 2025

Иако со години возел разни автомобили нелегално и без дозвола, дури откако се појавил трезен и собран, успеал да го положи тестот. Од 19-тиот обид.

Но, Ози не уживал долго во својата возачка кариера. Имено, тој се откажа од возењето откако го удри својот нов Ферари 458 Италија во 2010 година.

Несреќата не остави никакви сериозни последици, никој не беше сериозно повреден, но Ози одлучи дека е подобро да се премести на задното седиште на седан или теренец. Тој не возел од таа несреќа…

