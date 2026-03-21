(Видео) Иранците продолжија со нападите, погоден јужен Израел, над 100 повредени

Иранска балистичка ракета го погоди Арад во јужен Израел, објави Ал Џезира.

Градот се наоѓа на границата на пустината Негев и пустината Јудеја. Најмалку 100 лица беа повредени во нападот.

Некои сè уште се заробени под урнатините, а хеликоптери се испратени и на помош.

Иран претходно нападна област во близина на Димона во јужен Израел, градот во чија близина се наоѓа главниот нуклеарен објект на земјата.

