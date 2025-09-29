(Видео) Иран: Државната телевизија им ги цензурира голите колена на министерки од Скандинавија

Иранската државна телевизија ги цензурираше голите колена на финската министерка за надворешни работи Елина Валтонен и шведската министерка за надворешни работи Мари Малмер Стенергард, во инсертите од дипломатски состаноци на Генералното собрание на Обединетите нации (ОН) во Њујорк, јавува „Иран интернешнл“.

Иранската активистка и новинарка Масих Алинеџад го сподели видеото на платформата „Икс“, опишувајќи ја цензурата како симптом на пошироки ограничувања на слободите на жените во Иран. Двајцата министри одржаа билатерални состаноци со нивниот ирански колега Абас Арагчи.

„Не ја прилагодувам облеката врз основа на тоа со кого се среќавам. Имам политика да не присуствувам на настани каде што е потребно да го покријам лицето или косата“, рече Валтонен. Во интервју за финскиот весник „Хелсингин Саномат“, кој прв објави за цензурата, Валтонен го нарече извештајот на иранската телевизија „тажен“, велејќи дека го одразува статусот на жените во Иран.

Иранските државни медиуми често ги менуваат меѓународните снимки на кои се прикажани жени, за да се усогласат со Кодексот за облекување на земјата. Замаглувањето на сликата е стандардна практика, особено кога се прикажуваат жени кои не се придржуваат до локалните исламски кодекси за облекување.

Финското Министерство за надворешни работи не издаде официјално соопштение во врска со инцидентот. Средбата меѓу Валтонен и Арагчи се одржа на маргините на Генералното собрание на ОН. Темите на состанокот, наводно, вклучувале регионална стабилност, човекови права и улогата на жените во дипломатијата.