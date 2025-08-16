(Видео) Историски моменти: Трамп со аплауз го дочека Путин

Путин и Трамп речиси истовремено излегоа од своите авиони во Анкориџ и се упатија еден кон друг.

Трамп го поздрави Путин со аплауз, а потоа лидерите се ракуваа на аеродромот. Двајцата лидери накратко разговараа на аеродромот.

Путин и Трамп заедно се качија во автомобилот на американскиот лидер по средбата на аеродромот во Алјаска. Путин и Трамп почнаа да комуницираат на пат кон местото на билатералната средба додека сè уште беа во автомобилот, јавува дописникот на Спутник.