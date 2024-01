ВИДЕО | КАТАСТРОФА КАКВА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА НЕ ПАМЕТИ – Климатските промени го уништуваат светот: САД останаа без струја, Русија се смрзнува, а еве каква е ситуацијата во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Големата зимска бура низ источната половина на САД остави вчера без струја 811.000 домови и деловни објекти во 12 сојузни држави пред замрзнувањето што се очекува да го погоди регионот од викендот.

Најтешко погодени држави досега се Њујорк и Пенсилванија, секоја со нешто помалку од 200.000 имоти без струја и Њу Џерси со повеќе од 127.000 имоти без струја.

Екстремните временски услови се потсетување на замрзнувањето во февруари 2021 година што остави милиони луѓе во Тексас и другите централни американски држави без струја, вода и топлина со денови, и зимската бура од декември 2022 година, позната како „Елиот“ во енергетската индустрија, која речиси предизвика колапс на системите за електрична енергија и природен гас во делови од источната половина на САД.

Сегашната бура зафати голем дел од земјата источно од реката Мисисипи.

Невремето доаѓа пред, според прогнозите, најстудениот период во земјата од декември 2022 година.

Делови од Европа исто така се соочуваат со екстремни временски услови, бидејќи некои земји се борат со разорни поплави, а други се потопени во екстремен студ.

Експлозијата на Арктикот донесе рекордно ниски температури во северниот дел на Шведска и Финска, заедно со обилниот снег, предизвикувајќи хаос на патиштата.

Во северна Шведска е забележано рекордно ниско ниво од -43,6 степени Целзиусови, што е најниска температура на таа локација од почетокот на евиденцијата во 1887 година, соопшти Метеоролошкиот и хидролошки институт на Шведска.

In Helsinki Kaisaniemi, the first seven days of January ranked as the third coldest on record.Only 1987 and 2003 had a colder start to the year. Interestingly, these years were also El Niño years. pic.twitter.com/uIlnalWb3p— Mika Rantanen (@mikarantane) January 8, 2024

Снежните наноси предизвикаа сериозни удари на патиштата, оставајќи ги луѓето заглавени во своите автомобили.

Спасувачките служби евакуираа стотици луѓе кои останаа заробени во нивните автомобили во текот на ноќта поради обилниот снег.

На крајниот северозапад од Финска, температурите во општината Енотекие паднаа на -42,4 степени Целзиусови, што е најниска температура во земјата во последните 18 години.

Една жена е пронајдена мртва во вторникот по скијање во снежна бура во северна Финска, а нејзиното дете е исчезнато.

Скандинавија од декември се бори со екстремен студ. Просечната температура во Норвешка во декември била 2,3 степени под просекот, а во Шведска и Финска температурите биле дури 6 степени под просекот во одредени региони.

Студот во Скандинавија е во контраст со многу поблаги температури на југ во Европа, која се соочува со смртоносни бури.

Стотици предупредувања за поплави се во сила и во Велика Британија откако бурата „Хенк“ ги зафати јужните делови на земјата, носејќи силен ветер и силен дожд.

Невремето однесе најмалку еден живот откако еден маж загина во вторникот кога дрво падна врз автомобилот што го возел во Глостершир, југозападна Англија, соопшти локалната полиција.

Истата бура донесе интензивни поплави во северните делови на Франција, оставајќи стотици имоти без струја и принудувајќи евакуација на повеќе од 370 луѓе.

Невремето доаѓа неколку месеци откако северозападна Европа беше погодена од бурата „Сиаран“, која донесе урагански ветрови и однесе неколку животи во ноември.

Бран студен воздух од Сибир и арктичкиот регион, исто така, ја зафати западна Русија, при што температурите во Москва и другите области паднаа на минус 30 степени Целзиусови, што е далеку под просечната температура за почетокот на јануари.

Официјални лица во Москва, Санкт Петербург и други области издадоа портокалово временско предупредување, предупредувајќи ги жителите на можни здравствени ризици.

Климатските промени, предизвикани првенствено од согорувањето на фосилните горива, предизвикуваат екстремните временски настани, како што се обилните врнежи и бури, да станат почести и поинтензивни.

Како што се загрева Земјината атмосфера, таа може да задржи повеќе водена пареа – така што кога врне, паѓа многу потешко, зголемувајќи ја веројатноста за деструктивни поплави.

Минатата година беше најжешка на светот.



