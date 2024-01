ВИДЕО | Маж паднал во замрзнато езеро, спасувачите биле немоќни: Тогаш кучето му помогна…

0 SHARES Сподели Твитни

Кучето Руби стоеше до својот сопственик, не знаејќи што да прави, но многу брзо дојде на повик од други луѓе.

Човек кој паднал низ мраз во американското езеро Арбутус во Мичиген бил спасен благодарение на брзата реакција на полицаец. Тој, всушност, го испратил кучето брзо да му ја донесе опремата, а потоа го извлекол човекот на безбедно, пишува Гардијан .

Случајни минувачи кои го виделе човекот како паѓа низ мразот повикале помош. Кога офицерот пристигнал кај езерото, имал што да види – само главата на човекот и дел од неговото рамо се штрчиле од мразот. Неговото куче застанало покрај него, не знаејќи што да прави, но не оставајќи го својот човек.

Полицаецот набрзина фрлил јаже за спасување преку мразот со диск на крајот (таква опрема најчесто се користи за спасување во вода), но не можел да му го фрли на човекот. Кога сфатил дека тоа нема да функционира така, а секоја секунда му е важна, полицаецот разговарал со човекот.

– Можете ли да ми го испратите вашето куче? Дали ќе дојде? – му викна полицаецот на човекот во езерото.

Му кажал дека кучето се вика Руби и дека ќе дојде ако го повика. Полицаецот го стори тоа и тоа дојде. Потоа врзал диск за неговиот ремен и го замолил мажот да ја повика Руби назад. Кога се вратил кај сопственикот, полицаецот му рекол да го одврзе јажето, да се држи за него и да почне силно да клоца. Така направил, а полицаецот и пожарникарите кои се појавиле на лице место успеале да го извлечат од замрзнатото езеро.

Сето тоа благодарение на полицаецот кој паметно дошол до решение, но најмногу на Руби, кој останал покрај својот сопственик, а потоа на крајот му го спасил животот.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu— MSP Seventh District (@mspnorthernmi) January 18, 2024

