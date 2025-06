(Видео) Маск предизвика земјотрес: Колку навистина бил поврзан Трамп со осудениот злоставувач Епстин

Со објавата кој го поврзува Доналд Трамп со починатиот финансиер и обвинет сексуален престапник Џефри Епстин, Илон Маск предизвика немир меѓу поддржувачите на актуелниот американски претседател.

Најбогатиот човек на светот, кој минатата недела ја напушти Белата куќа, тврди дека името на Доналд Трамп се наоѓа во тајните владини досиеја за поранешни богати и моќни соработници на Епштајн.

Администрацијата на Трамп објави дека истражува десетици илјади документи и видеа за кои движењето МАГА што го поддржува Трамп вели дека ќе откријат јавни личности соучесници во злосторствата на Епстинн.

За време на кампањата, Трамп вети дека ќе објави документи поврзани со Епстинн, кој бил близок со многу американски познати личности.

„Време е да се фрли големата бомба: Доналд Трамп е во досиејата на Епштајн. Тоа е вистинската причина што тие сè уште не се објавени“, објави Илон Маск на X во расправијата со претседателот.

Според поддржувачите на Трамп, кои се склони кон теории на заговор, луѓе блиски на Епстинн биле вклучени во сексуални злосторства кои биле прикриени од американски официјални лица.

Тие ги обвинуваат демократите и холивудските ѕвезди, но не и самиот Доналд Трамп, а ниту еден официјален извор никогаш не потврдил дека името на претседателот се споменува во некој од документите.

Илон Маск не кажа на кои документи се повикува и не понуди никаков доказ за да го поткрепи неговото тврдење. Но, неговите обвинувања поттикнаа барања за објавување на документите, овој пат од демократите, желни да ги свртат теориите на заговор против поддржувачите на Трамп.

Џефри Епстин изврши самоубиство во затвор во Њујорк во 2019 година, пред да му се суди за сексуална трговија. Тој беше во регистарот на сексуални престапници повеќе од 10 години, по обвинувањата дека користел сексуални услуги на десетици малолетни девојчиња, за што беше обвинет за помали кривични дела.

Доналд Трамп негира дека поминувал време во комплексот на Девствените Острови, каде што обвинителите велат дека Епстинн бил вклучен во сексуална трговија со малолетни девојчиња.

Една од жртвите, Вирџинија Џуфре, која изврши самоубиство во април, го обвини Епстин дека ја одвел на сексуални средби со членови на кралското семејство и политичари додека била малолетна.

Претседателот Трамп во пресрет на минатогодишните избори рече дека нема проблем досиејата да бидат објавени во јавноста. Неговата администрација објави 63.000 страници документи за атентатот на Џон Ф. Кенеди, но не и за Епстин.

PolitiFact ги истражуваше негирањата на Доналд Трамп и заклучи дека претседателот патувал со авионот на Џефри Епстин седум пати и дека присуствувале на истите вечери во 1990-тите. Сепак, PolitiFact не најде докази дека Трамп некогаш го посетил комплексот на Девствените Острови.

Доналд Трамп, соседот на Епстин во Флорида и Њујорк, на почетокот на 2000-тите рече дека финансиерот е „одличен тип“ и „многу е забавно да се биде со него“ и дека, како Епстинн, „сака убави жени“. „Некои од нив се многу млади“, рече тогаш Трамп.

Илјадници страници од досието на Епстинн беа објавени во 2019 и 2024 година, но тие содржат многу малку докази за недозволените активности на познатите личности.

Но, демократите скокнаа на нозе по објавата на Илон Маск.

„Пред еден месец побарав објавување на целото досие на Џефри Епстинн бидејќи се сомневав дека државниот обвинител Пем Бонди сака да го заштити Доналд Трамп. Денеска моите сомнежи беа потврдени“, напиша конгресменот Ден Голдман на X.

Неговиот колега од Калифорнија, Тед Лиу, се запраша: „Што крие администрацијата на Трамп?

Тим Милер, поранешен портпарол на Републиканскиот национален комитет и жесток критичар на Трамп, рече дека „американскиот народ има право да знае дали нашиот претседател е педофил“.

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab

— Natalie F Danelishen (@Chesschick01) June 5, 2025