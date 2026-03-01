(Видео) Масовни протести во Солун, Атина и во над 100 градови во Грција и дијаспората на тригодишнината од несреќата кај Темпи

Грчките граѓани денеска на тригодишната од железничката несреќа кај Темпи во која загинаа 57 лица, претежно млади, масовно излегоа на улиците на протести.

Најголеми беа во Атина и Солун, а учесниците на протестот порачаа дека не се работи за несреќа, туку за убиство и побараа криминалот во врска со Темпи да не се сокрие.

Семејствата на загинатите и нивните роднини порачаа дека ќе се борат до крај сè додека не биде задоволена правдата и не бидат казнети одговорните.

Протести се одржаа во над 100 градови во Грција и дијаспората каде живеат Грци.

На 23. март во Лариса треба да започне судењето за трагедијата. Обвинети се 36 лица.