ВИДЕО | Мајка сподели одличен трик за да го привлече вниманието на децата: „Работи секој пат“

Една мајка сподели генијален трик на TikTok што го користи за да го привлече вниманието на своите деца секој пат. Таа во видеото истакна дека и е доста од постојаното викање од приземје и да ги вика децата на вечера, па решила да биде креативна и да си го реши проблемот.

Таа инсталираше безжична зона во секоја од нејзините три детски соби за да може да ги повика кога ќе и требаат, без да мора да вика за да ја слушнат. За да и олесни и да не се збуни, секое ѕвонче го вградила во кујнскиот елемент и над него го напишала името на детето за случајно да не повика друго дете.

Освен што го сподели видеото, таа во описот напиша зошто се одлучила на ова решение. „На кој било друг му е тешко да вика, да биде игнорирано и да трча по децата за да вечера? Вчера ги најдов овие мали чуда на интернет и одлично функционираат! Можете да ги залепите каде било, тие се целосно безжични и не се мешаат сигнали еден на друг. Сега можам убаво да ви се јавам на момци без фрустрација од викање до крај на вашите бели дробови“, напиша Шели.

@shellwalker813 Anyone else sick of shouting upstairs, being ignored then running up to get the kids down for dinner?! I found these little beauties online yesterday that have worked a treat! You can stick them anywhere, they’re fully wireless and they do not interfere with each other’s signals. Now I can call the boys nicely without the frustration of shouting my head off 😂 #parenting #parentinghacks #doorbell #dinnersready #boymum #mumsoftiktok #parents #yes #comeondown #quietlife #modernfamily ♬ original sound – shellwalker813

Реакциите на видеото беа различни, но на повеќето им се допадна идејата. Некои дури напишаа дека веќе користат нешто слично на ова и се воодушевени.

“Добра идеја, но не функционираше со моите деца. Тие ги извадија батериите”, “Се сеќавам кога тато го користеше за нас. Работеше додека не сфативме дека “ѕвонењето” престана кога ги извадивме батериите”, ” Зошто едноставно не се качите горе и не им кажете дека вечерата е на маса?“, „Ние користиме вештачка интелигенција на главниот звучник, тие веднаш се долу кога ќе се вклучи“, се дел од коментарите.

