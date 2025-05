Заменик-претседателот на Советот за безбедност на Русија и поранешен претседател Дмитриј Медведев, познат по контроверзни и често нереални закани, објави нова провокативна карта на Украина, на која речиси целата територија е обележана како т.н. „безбедносна зона“ под руска контрола.

„Ако продолжи воената помош за бандеровскиот режим, безбедносната зона ќе изгледа вака“, напиша Медведев под видеоснимка објавена на социјалните мрежи.

Терминот „бандеровски режим“ е пејоративен израз што го користат некои руски официјални лица, вклучително и Медведев, за да ја опишат актуелната украинска влада или нејзините поддржувачи. Терминот потекнува од Степан Бандера (1909–1959), ултранационалистички лидер на фракција на Организацијата на украинските националисти (ОУН-Б) за време на Втората светска војна. Бандера и ОУН-Б се поврзуваат со контроверзни активности, вклучително соработка со нацистичка Германија и злосторства врз цивили, особено Полјаци и Евреи. Во овој контекст, „бандеровски режим“ се користи за да се прикаже украинската влада како радикално националистичка и да се оправда руската воена акција со повикување на историски асоцијации со екстремизам.

Медведев и претходно упатуваше закани со заземање на Киев и Одеса, нуклеарни уцени кон Западот и дури сугерираше дека руските тенкови би можеле да влезат во Берлин.

Пред неколку дена, тој изјави дека Киев „можеби никогаш нема да го дочека 10 мај“, откако украинскиот претседател Володимир Зеленски одби лажно тридневно примирје предложено од рускиот претседател Владимир Путин.

На 22 мај, Путин официјално ја информираше руската влада дека ќе воспостави т.н. „безбедносна зона“ долж границата со Украина.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH

