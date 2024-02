ВИДЕО | Мистериозна смрт на маж во музеј во Лондон: Националната галерија итно евакуирана, а причините се уште нејасни

0 SHARES Сподели Твитни

Еден маж починал откако паднал од зградата на Националната галерија „Тејт Модерн“ во Лондон, пренесува Daily Mail. Како што пишува овој медиум, оваа смрт се истражува, но засега нема индиции дека се работи за убиство. Посетителите биле евакуирани од зградата по инцидентот што се случи денес околу 11 часот по локално време.

„На местото на трагедијата пристигнаа итните служби, полиција и хеликоптер на Итната помош. И покрај напорите на докторите на местото на настанот, мажот за жал починал на местото на настанот. Во тек е истрага за идентификување на мажот и известување за најблиските. Смртта во моментов се третира како неочекувана, но не се третира како сомнителна“, објави „Тејт Модерн“ на социјалните мрежи и исто така соопшти дека Националната галерија ќе биде затворена до крајот на денот.

@tatemodern what’s going on? All doors closed and can’t get in. No notices. No security at doors. Tickets booked for now and can’t access.— Derek Robertson (@derek_artist) February 2, 2024

Објавата на социјалната мрежа Х (Твитер), како одговор на друг корисник, вели:

„‘Тејт Модерн‘ ќе биде затворен до крајот на денот додека ние одговориме на инцидентот на лице место. Доколку имате билет за денешната изложба, ќе контактираме вие директно да ја презакажете вашата резервација. Ви благодариме“.

„Тејт Модерн“ и на социјалните мрежи потврди дека повторно ќе биде отворена утре во 10 часот. Ова е втора трагедија во галеријата во последните четири години. Иако не е јасно од каде паднал човекот денеска, во август 2019 година, млад човек фрли мало момче од платформата за гледање.

Пронајдете не на следниве мрежи: