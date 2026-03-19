(Видео) МИСТЕРИОЗНИ „ЅИДОВИ“ СРЕДЕ МОРЕ: Дали Кина ја подготвува најголемата блокада во историјата?

Светот со неверување гледа во сателитските снимки од Источнокинеското Море. Додека риболовната сезона е во полн ек, две илјади кинески бродови наместо мрежи, поставија „челичен ѕид“ кој се протега на неверојатни 500 километри. Ова не е обичен риболов – ова е воена прецизност маскирана во цивилна облека!

Американските аналитичари се децидни: овие маневри се „масивен и прецизно координиран флешмоб“ кој има една цел – демонстрација на моќ. Трговските бродови се принудени да ги менуваат рутите за да ги избегнат овие живи ѕидови кои никнуваат од никаде и исчезнуваат за само неколку часа.

Поморска милиција: Ова не се обични рибари. Бродовите се опремени со најмодерна воена технологија, радари и комуникациски системи.

Политички комесари на палуба: Наместо рибари, на овие бродови често има персонал на морнарицата кој извршува стратешки наредби од Пекинг.

Кина ја користи својата флота од 57.000 бродови како моќно оружје во т.н. „сива зона“. Бидејќи формално се цивилни, секој воен напад врз нив би предизвикал дипломатски пекол и пропагандна војна.

„Кинеската рибарска флота функционира како пловечки Ормутски Проток – алатка која може да ја затвори секоја бродска линија по наредба,“ предупредуваат австралиските експерти.

Најголемиот страв на Западот е дека ова се вежби за целосен „морски карантин“ на Тајван. Со поставување на илјадници вакви бродови, Кина може да го блокира пристапот на каква било надворешна помош без да испука ниту еден куршум.

Интересно е што бродовите намерно ги вклучиле своите системи за следење (AIS) – Кина сака светот да види дека може да го сопре поморскиот сообраќај кога и да посака. Додека тензиите со Јапонија и САД растат, овие „рибарски ѕидови“ стануваат најновата и најопасната шаховска фигура на светските мориња.