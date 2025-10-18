Вести(Видео) Митинг за време на изборен молк и во Кичево! Written by Леонардо on 18.October.2025 More in Вести: „Без кралеви“: Милиони Американци протестираа против политиките на Трамп 19.October.2025 Полицијата во служба на изборите: Обезбедува бехатон плочки во Куманово 19.October.2025 КФОР спроведе вежба против хемиско, биолошко, радиолошко и нуклеарно оружје 18.October.2025 Мини-митинг за време на изборен молк си направил и независниот кандидат за градоначалник на Кичево, Шкодран Алили.Во видео во живо на социјалните мрежи се гледа собир на активисти и граѓани пред штаб во Кичево. Пронајдете не на следниве мрежи: