Вести

(Видео) Митинг за време на изборен молк и во Кичево!

Мини-митинг за време на изборен молк си направил и независниот кандидат за градоначалник на Кичево, Шкодран Алили.

Во видео во живо на социјалните мрежи се гледа собир на активисти и граѓани пред штаб во Кичево.

