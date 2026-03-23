(Видео) Молотови коктели и водни топови на антивладините протести во Тиранa!

Антивладин протест во Тирана прерасна во тензична пресметка меѓу демонстрантите и полицијата, откако беа фрлани молотови коктели кон владината зграда, министерства и други институции.

Настанот повторно ја отвори политичката криза во Албанија и ја врати опозицијата на улица со директно барање за оставка од премиерот Еди Рама.

Тензиите ескалирале кога демонстранти фрлале молотови коктели и пиротехнички средства кон зградата на албанската влада.

Полицијата возвратила со солзавец и водни топови во обид да ја растера толпата и да спречи поголема штета. За време на маршот, според извештајот, молотови биле фрлени и кон неколку министерства и други институции, а биле запалени и неколку полициски возила.

На протестот присуствувал и лидерот на Демократската партија и поранешен премиер Сали Бериша, заедно со други претставници на опозицијата. Собирот не вклучувал говори, но носел јасна политичка порака: незадоволството од власта повторно се префрла на улица, во форма што веќе не е само симболичен притисок, туку и отворена конфронтација со институциите.

Власта засега се соочува не само со политички предизвик, туку и со прашањето како ќе одговори на радикализирањето на протестите. Фактот што за обезбедување на настанот биле ангажирани стотици дополнителни полицајци, а дел од улиците во Тирана биле блокирани, покажува дека институциите очекувале високоризичен развој на настаните.

Овој протест е важен и пошироко за регионот, затоа што Албанија во последните години се обидува да одржи политичка стабилност и проевропски курс, додека внатрешните конфликти меѓу власта и опозицијата остануваат длабоки.