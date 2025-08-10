ВИДЕО / НАСА објави снимки од Марс: „Наскоро ќе го видиме ова со свои очи“

Роверот Perseverance на НАСА ја искористи предноста на ведрото небо на Марс за да направи една од најдеталните панорамски слики од својата мисија досега.
Панорама од 96 слики
Панорамата е составена од 96 слики направени на локација што научниот тим ја нарекува „Фалбрин“, и покажува карпа што се чини дека лежи на песочна дина, граница помеѓу две геолошки единици и ридови на оддалеченост до 65 километри. Во верзијата со подобрени бои, марсовското небо изгледа сино, додека во „суровата“ верзија изгледа црвеникаво.
This view of Mars is worth a minute of your day.Not typically known for blue skies, Mars gets a stylized twist in this enhanced-color panorama in order to bring out subtle differences in the Martian terrain.The real skies? Reddish.The view? Worth it. https://t.co/HUd1HeoRd1 pic.twitter.com/akvnAa65G8— NASA 360 (@NASA360) August 9, 2025
„Зачудувачките глетки како овој се само предвкус на она што наскоро ќе го видиме со свои очи“, рече привремениот администратор на НАСА, Шон Дафи, истакнувајќи дека мисиите „Артемис“ ќе бидат клучни за патот кон слетување на луѓе на Марс, пишува НАСА.
Панорамата е направена на 26 мај 2025 година, на 1.516-тиот ден од мисијата, со помош на камерата Mastcam-Z. Роверот се искачи на работ на кратерот Eзеро кон крајот на минатата година и сега истражува терен за кој научниците веруваат дека може да е постар од самиот кратер.
NASA’s Perseverance Rover at ‘Falbreen’ on the red planet MARSMars is a dusty place – but every two years, the dust settles. The Perseverance rover’s imaging team took advantage of this moment to capture one of the sharpest panoramas of its mission so far! pic.twitter.com/UzMvrm8gaD— tellme (@ankushasp) August 7, 2025
„Лебдечка“ карпа и геолошка граница
Вниманието на тимот беше особено привлечено од голема карпа лоцирана на темен песочен бран на 4,4 метри оддалеченост од роверот. Станува збор за таканаречена „лебдечка карпа“, карпа која најверојатно се формирала на друго место, а потоа била поместена – можеби од лизгање на земјиштето, вода или ветер – пред да се формира песочниот бран.
Впечатлива е и 43-тата површина на абразија што Perseverance ја создаде за да открие што лежи под површинскиот слој на карпата пред да земе примерок.
Мозаикот јасно го покажува преминот помеѓу полесни карпи богати со оливин и потемни, постари карпи богати со глина, што претставува граница на две геолошки единици. На десниот раб од рамката, може да се видат траги од роверот како исчезнуваат во насока на претходна истражувачка точка наречена „Кенмор".