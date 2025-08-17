(Видео) Најмалку 25 демонстранти се уапсени – Масовни протести низ Израел

Израелската полицијата соопшти дека утрово уапсила 25 демонстранти низ целата земја, во услови на национални протести и блокади на патиштата со кои се бара договор за заложници и прекин на огнот и крај на војната. Единаесет од приведените демонстранти беа уапсени во Тел Авив откако „го прекршиле јавниот ред и мир и значително ја нарушиле слободата на движење“ на патиштата, велат службениците за спроведување на законот.

Полицијата тврди дека сите патишта сега се отворени за сообраќај по големите блокади на неколку главни автопати. Сепак, демонстрантите во Ерусалим во моментов блокираат клучен тунел на Патот 16 што води кон главниот град.

Апсења имаше и во други градови, а се употребуваат и водени топови.